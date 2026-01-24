Россиянам дали совет, как правильно одеваться в сильные морозы

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россияне в сильные морозы должны делать выбор в пользу многослойной одежды и не забыть о термобелье, также стоит воспользоваться специальным кремом от воздействия холода, рассказали РИА Новости в медицинской компании "СберЗдоровье".

России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что в эти выходные ночные температуры в столице опустятся до минус 20-25 градусов, а дневные температуры установятся в диапазоне минус 15-20.

"Важную роль в защите от холода играет одежда. Основной принцип - слои. Следует выбрать несколько слоев одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода", - объясняет врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алена Паршина.

В качестве основного слоя терапевт советует выбрать термобелье - кофту и штаны, затем должен идти слой обычной одежды - свитер, брюки, а затем утепленная верхняя одежда - пуховик или теплая куртка. Важно не забыть о теплых носках, шапке, шарфе и перчатках - они защитят экстремально чувствительные к холоду части тела.

"Помните о важности нанесения колд-кремов на открытые участки лица, губ - эти средства помогают защищать вашу кожу от воздействия холода", - посоветовала Паршина.

Также защититься от морозов поможет подходящее питание, так как организм тратит больше энергии для поддержания оптимальной температуры. Рацион врач рекомендует составлять из пищи, богатой белками, овощами и фруктами. Регулярное употребление горячих напитков, например, чая или кофе, также поможет согреться.

При переохлаждении сначала почувствуется холод и озноб. Что касается обморожения тканей, то оно обычно происходит постепенно, поэтому важно обращать внимание на первые симптомы. При легком обморожении кожа становится ярко-красной, появляется жжение, покалывание и онемение. В более тяжелых случаях нарушается или совсем пропадает чувствительность, могут появиться пузыри с кровянистым содержимым, отметила врач Суна Исакова.

При легком обморожении можно оказать помощь самостоятельно. Важный момент: нельзя резко воздействовать высокими температурами. Нужно аккуратно и постепенно согреть пораженный участок дыханием, подвигаться, а затем, по возможности, зайти в отапливаемое помещение и выпить теплый напиток. А если можно, то переодеться в сухое.