В Госдуме предложили оплачивать сотрудникам такси при сильных морозах
В Госдуме предложили оплачивать сотрудникам такси при сильных морозах
2026-01-24T04:47:00+03:00
общество, амир хамитов, госдума рф
Общество, Амир Хамитов, Госдума РФ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") предложил обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах, если требуется очное присутствие на рабочем месте.
"В ряде регионов морозы ниже минус 25 градусов - обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять прямую угрозу здоровью. Если же работодатель настаивает на очном присутствии сотрудника, то такие требования должны сопровождаться дополнительными гарантиями. В частности, логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно", - сказал Хамитов РИА Новости.
По его словам, это справедливый подход, который распределяет ответственность и снижает риски для работников.
Кроме того, по мнению депутата, необходимо давать сотрудникам возможность удаленной работы при экстремально низких температурах, так как это вопрос не комфорта, а безопасности и здравого смысла.
"Современные цифровые решения позволяют многим специалистам эффективно работать дистанционно, и гибкость в организации труда в период сильных морозов отвечает интересам и сотрудников, и работодателей", - добавил Хамитов
