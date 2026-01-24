Рейтинг@Mail.ru
Бурятский Дед Мороз рассказал, как загадать ему желание - РИА Новости, 24.01.2026
05:46 24.01.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, как загадать ему желание
Бурятский Дед мороз Сагаан Убугун (Белый Старец) рассказал РИА Новости, как загадать ему желание перед Восточным Новым годом. РИА Новости, 24.01.2026
Дарья Буймова
россия, республика бурятия, улан-удэ, дед мороз, общество
Бурятский Дед Мороз рассказал, как загадать ему желание

УЛАН-УДЭ, 24 янв - РИА Новости. Бурятский Дед мороз Сагаан Убугун (Белый Старец) рассказал РИА Новости, как загадать ему желание перед Восточным Новым годом.
Для буддистов России Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. В свои права вступит год красной огненной лошади.
"Ко мне приходят разные письма, поздравления, пожелания, и, конечно же, дети обращаются с просьбами. Интересно, что многие думают, что раз я буддийский персонаж, то нахожусь в дацане, и часто пишут в главный дацан - Иволгинский. Эти письма мне тоже передают. Но вообще у меня есть официальная резиденция: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, мкрн Верхняя Березовка, 17Б, Этнографический музей народов Забайкалья", - сказал он.
Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Убугун стал буддийским божеством.
Буддийский Новый год - Сагаалган - один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
Название "Сагаалган" произошло от слова "сагаан", что означает "белый". Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.
