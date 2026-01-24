Рейтинг@Mail.ru
МИД Приднестровья заявил о росте зависимости Молдавии от Румынии и НАТО
09:33 24.01.2026
МИД Приднестровья заявил о росте зависимости Молдавии от Румынии и НАТО
в мире, молдавия, румыния, ссср, виталий игнатьев, игорь гросу, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, СССР, Виталий Игнатьев, Игорь Гросу, Майя Санду, НАТО
МИД Приднестровья заявил о росте зависимости Молдавии от Румынии и НАТО

Глава МИД ПМР Игнатьев: Молдавия все больше зависит от Румынии и структур НАТО

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Молдавия все больше интегрируется и зависит от Румынии и структур НАТО, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что поддержал бы идею объединения с Румынией на референдуме, хотя считает преждевременным его проведение. Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк также ранее сообщил, что на ближайшем заседании парламента намерен поднять вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
По данным социологических исследований на конец 2025 гоад, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
«
"Что касается политических действий и так далее, то я вижу, что зависимость и интегрированность Молдовы в румынские и натовские структуры с каждым днём всё больше и больше возрастает. Насколько это отвечает экономическим интересам, социальным, гуманитарным, международным интересам Молдовы – это уже другой вопрос", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР напомнил, что отношения Молдавии и Румынии носят многолетний и комплексный характер. По его словам, в Молдавии проживает порядка миллиона румынских граждан.
"Молдова полностью интегрирована в образовательное пространство. Молодежь молдавская, она учит румынский язык. Молдавского языка не существует. То есть, собственно говоря, образующие нацию, такой элемент, как язык, отсутствует сегодня", - отметил Игнатьев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября 2025, 08:00
Глава МИД ПМР также сообщил, что Молдавия полностью интегрирована в военно-политическую систему НАТО.
«

"У Молдовы с Румынией нет договора о государственной границе, как вы знаете тоже. Пограничники молдавские вместе с румынскими патрулируют эту границу. На территории Молдовы действуют натовские стандарты, натовские центры. Значит, миссия "Фронтекс" совместная, тоже полицейская миссия. Молдова уже давно функционирует в рамках натовской, румынской системы. Это та реальность, которая есть на сегодняшний день", - добавил Игнатьев.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября 2025, 08:00
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Приднестровье заявили о неопределенности в вопросе признания границ
25 июля 2025, 09:24
 
В мире, Молдавия, Румыния, СССР, Виталий Игнатьев, Игорь Гросу, Майя Санду, НАТО
 
 
