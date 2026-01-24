Молдавия надеется задавить Приднестровье при помощи ЕС, считает депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии надеются задавить Приднестровье, опираясь в этом на ЕС и Румынию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

"Сама Санду и задаёт тон в этом отказе от переговоров с Тирасполем. Она прямо заявила, что вообще не собирается заниматься приднестровской проблематикой. Мол, это дело ведомства по той самой так называемой реинтеграции. Глядя на лидера страны, аналогично ведут себя и остальные чиновники. Что им, больше всех надо?" - отметил Сафонов.