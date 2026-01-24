Молдавия надеется задавить Приднестровье при помощи ЕС, считает депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии надеются задавить Приднестровье, опираясь в этом на ЕС и Румынию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
В пятницу вице-премьер Молдавии Валерий Киверь заявил, что план по реинтеграции Приднестровья практически невозможно разработать и реализовать на практике. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
"Пришло время колоссальных и стремительных перемен по всему миру. Для представителей команды президента Молдовы Майи Санду это видится шансом, опираясь на ЕС и Румынию, задавить Приднестровье без всякого учёта мнения Тирасполя", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает абсолютно логичным признание Киверя в том, что у администрации молдавского президента нет никакого плана воссоединить бывшую Молдавскую ССР.
"Сама Санду и задаёт тон в этом отказе от переговоров с Тирасполем. Она прямо заявила, что вообще не собирается заниматься приднестровской проблематикой. Мол, это дело ведомства по той самой так называемой реинтеграции. Глядя на лидера страны, аналогично ведут себя и остальные чиновники. Что им, больше всех надо?" - отметил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.