Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 24.01.2026
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ потеряли до 140 военных за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:07:00+03:00
2026-01-24T12:07:00+03:00
2026-01-24T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
славянск
краматорск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
славянск
краматорск
константиновка
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО: ВСУ потеряли до 140 боевиков в зоне действия подразделений "Юга"