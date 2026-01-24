Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 24.01.2026 (обновлено: 12:14 24.01.2026)
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ потеряли до 140 военных за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2026
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли до 140 военных за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липовка, Никифоровка, Каленики, Славянск, Краматорск, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке.
