ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков, заявили в МИД

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков.