Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/miroshnik-2070107909.html
ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков, заявили в МИД
ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2026
ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков, заявили в МИД
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:03:00+03:00
2026-01-24T21:03:00+03:00
в мире
херсонская область
россия
запорожская область
родион мирошник
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070043822_111:0:1119:567_1920x0_80_0_0_18e5b0d71e90e1286e040fc07ff58b0c.jpg
https://ria.ru/20260124/mid-2070096558.html
херсонская область
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070043822_237:0:993:567_1920x0_80_0_0_db580d61c0abb81b04a0fcf80a2062ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, запорожская область, родион мирошник, владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Запорожская область, Родион Мирошник, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков, заявили в МИД

Мирошник заявил, что ВСУ сосредоточились на охоте на российских медиков

© пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в связи с атакой на машину скорой помощи в Запорожской области заявил, что ВСУ сконцентрировались на "охоте" на медиков.
В субботу поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару ВСУ, обошлось без жертв. Кроме того, в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"Похоже, что враг сконцентрировал усилия на "охоте" на медиков, как наиболее вызывающем деянии, противоречащем нормам международного гуманитарного права", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области
Вчера, 18:48
 
В миреХерсонская областьРоссияЗапорожская областьРодион МирошникВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала