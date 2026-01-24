https://ria.ru/20260124/miroshnik-2070085631.html
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области
Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы в Херсонской области является военным преступлением киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:11:00+03:00
2026-01-24T17:11:00+03:00
2026-01-24T17:22:00+03:00
херсонская область
специальная военная операция на украине
родион мирошник
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070043822_111:0:1119:567_1920x0_80_0_0_18e5b0d71e90e1286e040fc07ff58b0c.jpg
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070078240.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070043822_237:0:993:567_1920x0_80_0_0_db580d61c0abb81b04a0fcf80a2062ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , родион мирошник, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области
Мирошник назвал преступлением Киева убийство медиков Алешкинской больницы
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы в Херсонской области является военным преступлением киевского режима, заявил
посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что ВСУ
атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы, спешившей на помощь тяжелобольным пациентам, - военное преступление, в котором виновен украинский киевский режим", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ответственность за этот бесчеловечный акт будет лежать на Владимире Зеленском и его клике, и этот факт не могут игнорировать участники международных процессов для которых нормы международного гуманитарного права не пустой звук.
Мирошник подчеркнул, что это кровавое преступление совершено в то же самое время, когда в Абу-Даби проходили переговоры о мирном урегулировании конфликта.
"На словах киевский режим стремится к миру, на деле направляет свои дроны на гражданский санитарный автомобиль, чтобы лишить тяжелобольных людей последней надежды, а медиков - жизни!" - заключил он.