Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы в Херсонской области является военным преступлением киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.

"Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы, спешившей на помощь тяжелобольным пациентам, - военное преступление, в котором виновен украинский киевский режим", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ответственность за этот бесчеловечный акт будет лежать на Владимире Зеленском и его клике, и этот факт не могут игнорировать участники международных процессов для которых нормы международного гуманитарного права не пустой звук.

Мирошник подчеркнул, что это кровавое преступление совершено в то же самое время, когда в Абу-Даби проходили переговоры о мирном урегулировании конфликта.