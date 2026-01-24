Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 24.01.2026 (обновлено: 17:22 24.01.2026)
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области
Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы в Херсонской области является военным преступлением киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:11:00+03:00
2026-01-24T17:22:00+03:00
херсонская область
специальная военная операция на украине
родион мирошник
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
россия
херсонская область , родион мирошник, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области

Мирошник назвал преступлением Киева убийство медиков Алешкинской больницы

Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы в Херсонской области является военным преступлением киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
Вчера, 16:21
"Убийство медицинской бригады Алешкинской больницы, спешившей на помощь тяжелобольным пациентам, - военное преступление, в котором виновен украинский киевский режим", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ответственность за этот бесчеловечный акт будет лежать на Владимире Зеленском и его клике, и этот факт не могут игнорировать участники международных процессов для которых нормы международного гуманитарного права не пустой звук.
Мирошник подчеркнул, что это кровавое преступление совершено в то же самое время, когда в Абу-Даби проходили переговоры о мирном урегулировании конфликта.
"На словах киевский режим стремится к миру, на деле направляет свои дроны на гражданский санитарный автомобиль, чтобы лишить тяжелобольных людей последней надежды, а медиков - жизни!" - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРодион МирошникВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
