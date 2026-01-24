Миронов предложил списать образовательные кредиты молодым специалистам

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу списания образовательных кредитов за счет государства для выпускников вузов, проработавших в РФ не менее пяти лет после окончания обучения, обращение с данным предложением в адрес российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть запуск программы списания (погашения за счет государства) образовательных кредитов выпускникам вузов при условии их подтвержденной трудовой деятельности на территории Российской Федерации не менее пяти лет после окончания обучения", - говорится в письме.

Исходя из документа, пятилетний период работы предлагается подтверждать на основании беспристрастных сведений о трудовой деятельности и уплате страховых взносов. Это, по мнению Миронова , обеспечит правовую определенность и минимизацию рисков злоупотреблений, одновременно формируя стимул к законной занятости и закреплению молодого специалиста в российской экономике.