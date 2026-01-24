Рейтинг@Mail.ru
01:30 24.01.2026
Миронов предложил списать образовательные кредиты молодым специалистам
Миронов предложил списать образовательные кредиты молодым специалистам
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу списания образовательных кредитов за счет государства для
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Миронов предложил списать образовательные кредиты молодым специалистам

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу списания образовательных кредитов за счет государства для выпускников вузов, проработавших в РФ не менее пяти лет после окончания обучения, обращение с данным предложением в адрес российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть запуск программы списания (погашения за счет государства) образовательных кредитов выпускникам вузов при условии их подтвержденной трудовой деятельности на территории Российской Федерации не менее пяти лет после окончания обучения", - говорится в письме.
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуму внесли проект об увеличении стипендий
Вчера, 19:24
Исходя из документа, пятилетний период работы предлагается подтверждать на основании беспристрастных сведений о трудовой деятельности и уплате страховых взносов. Это, по мнению Миронова, обеспечит правовую определенность и минимизацию рисков злоупотреблений, одновременно формируя стимул к законной занятости и закреплению молодого специалиста в российской экономике.
В письме лидер партии подчеркнул, что принципиально важен условный характер списания: государство снимает долговое бремя не авансом, а в обмен на подтвержденный вклад выпускника в экономику страны в течение не менее пяти лет.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Миронов предложил комплекс мер по реформе системы образования
1 сентября 2025, 10:19
 
ОбществоСергей Миронов
 
 
