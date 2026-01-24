Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Миннесоты призвал Трампа завершить операцию по отлову нелегалов - РИА Новости, 24.01.2026
20:19 24.01.2026
Губернатор Миннесоты призвал Трампа завершить операцию по отлову нелегалов
Губернатор Миннесоты Тим Уолц после очередной стрельбы с участием правоохранителей заявил, что президенту США Дональду Трампу следует завершить операцию по... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
сша
миннесота
миннеаполис
тим уолц
дональд трамп
сша
миннесота
миннеаполис
в мире, сша, миннесота, миннеаполис, тим уолц, дональд трамп
В мире, США, Миннесота, Миннеаполис, Тим Уолц, Дональд Трамп
Губернатор Миннесоты призвал Трампа завершить операцию по отлову нелегалов

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Миннесоты Тим Уолц после очередной стрельбы с участием правоохранителей заявил, что президенту США Дональду Трампу следует завершить операцию по отлову нелегалов в штате.
"Я только что говорил с Белым домом после очередной ужасной стрельбы со стороны федерального агента. Миннесота перенесла достаточно. Это отвратительно", - написал Уолц в соцсети Х.
Как сообщалось, агент пограничного патруля стрелял в вооруженного человека в Миннеаполисе.
Уолц со своей стороны потребовал от Трампа завершить операцию в штате. "Вывести тысячи жестоких и необученных офицеров из Миннесоты", - добавил он.
