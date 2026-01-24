Рейтинг@Mail.ru
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/minneapolis-2070110638.html
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику - РИА Новости, 24.01.2026
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику
Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщает издание Daily Caller. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:59:00+03:00
2026-01-24T21:59:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070101853_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df0be3fd1ed41a5ff8b73d3a307bc515.jpg
https://ria.ru/20260124/minnesota-2070103721.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070101853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2d9ba1953c84195fb246622c853cc83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша
В мире, Миннеаполис, США
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику

В Миннеаполисе, где правоохранитель стрелял в мужчину, вывели тяжелую технику

© REUTERS / Tim EvansФедеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026
Федеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Tim Evans
Федеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщает издание Daily Caller.
Как говорится в сообщении, на место прибыл бронированный автомобиль.
Портал утверждает, что для разгона растущей толпы готовятся применять слезоточивый газ.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство.
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Губернатор Миннесоты призвал Трампа завершить операцию по отлову нелегалов
Вчера, 20:19
 
В миреМиннеаполисСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала