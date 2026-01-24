https://ria.ru/20260124/minneapolis-2070110638.html
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику - РИА Новости, 24.01.2026
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику
Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщает издание Daily Caller. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:59:00+03:00
2026-01-24T21:59:00+03:00
2026-01-24T21:59:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070101853_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df0be3fd1ed41a5ff8b73d3a307bc515.jpg
https://ria.ru/20260124/minnesota-2070103721.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070101853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2d9ba1953c84195fb246622c853cc83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, сша
В Миннеаполисе после стрельбы заметили тяжелую технику
В Миннеаполисе, где правоохранитель стрелял в мужчину, вывели тяжелую технику