https://ria.ru/20260124/minneapolis-2070105225.html
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ
Раненный федеральным агентом пограничного патруля в Миннеаполисе мужчина скончался, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T20:31:00+03:00
2026-01-24T20:31:00+03:00
2026-01-24T20:31:00+03:00
миннеаполис
сша
тим уолц
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066104189_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_a2235dc86f10e43a460ffbb39345e94c.jpg
https://ria.ru/20260123/minnesota-2069906092.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066104189_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_418f895e1b78b0740b1dd41884447964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миннеаполис, сша, тим уолц, дональд трамп, в мире
Миннеаполис, США, Тим Уолц, Дональд Трамп, В мире
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ
CNN: в Миннеаполисе умер раненный агентом пограничного патруля мужчина