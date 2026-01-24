Рейтинг@Mail.ru
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ
20:31 24.01.2026
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ
Раненный федеральным агентом пограничного патруля в Миннеаполисе мужчина скончался, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 24.01.2026
миннеаполис
сша
тим уолц
дональд трамп
в мире
миннеаполис
сша
миннеаполис, сша, тим уолц, дональд трамп, в мире
Миннеаполис, США, Тим Уолц, Дональд Трамп, В мире
В Миннеаполисе умер мужчина, раненный агентом погранпатруля, сообщили СМИ

CNN: в Миннеаполисе умер раненный агентом пограничного патруля мужчина

Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Раненный федеральным агентом пограничного патруля в Миннеаполисе мужчина скончался, сообщает телеканал CNN.
Как сообщали СМИ, агент пограничного патруля открыл стрельбу по вооруженному человеку.
"Мужчина, в которого стрелял федеральный агент в Миннеаполисе, скончался", - сообщает телеканал со ссылкой на шефа полиции.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц после очередной стрельбы с участием правоохранителей заявил, что президенту США Дональду Трампу следует завершить операцию по отлову нелегалов в штате.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ICE задержала в Миннесоте минимум четырех детей, сообщили СМИ
МиннеаполисСШАТим УолцДональд ТрампВ мире
 
 
