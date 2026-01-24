В США агент пограничного патруля стрелял в вооруженного человека, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Агент пограничного патруля стрелял в вооруженного человека в Миннеаполисе, сообщает Fox News.
"Многочисленные источники в правоохранительных органах сообщают о стрельбе с участием пограничного патруля в Миннеаполисе", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, агент ранил мужчину, у которого позже нашли пистолет.
В Миннеаполисе ранее во время операции ICE вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По словам помощницы американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришии Маклафлин, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей. Президент США Дональд Трамп и руководство администрации встали на сторону правоохранителя.