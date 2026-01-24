Рейтинг@Mail.ru
СМИ набросились на министра обороны Украины из-за слов об убийстве россиян - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ministr-2070075323.html
СМИ набросились на министра обороны Украины из-за слов об убийстве россиян
СМИ набросились на министра обороны Украины из-за слов об убийстве россиян - РИА Новости, 24.01.2026
СМИ набросились на министра обороны Украины из-за слов об убийстве россиян
Дерзкий план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" невыполним, пишет infoBRICS. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:51:00+03:00
2026-01-24T15:51:00+03:00
в мире
украина
россия
михаил федоров
вооруженные силы украины
верховная рада украины
брикс
анна скороход
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067840252_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_b08e2cecd079581caf3257e2576a1d32.jpg
https://ria.ru/20260122/ukraina-2069484527.html
https://ria.ru/20260118/zelenskiy-2068639924.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067840252_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_390a681b59d8a34a602129d04633a954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, михаил федоров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, брикс, анна скороход
В мире, Украина, Россия, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, БРИКС, Анна Скороход
СМИ набросились на министра обороны Украины из-за слов об убийстве россиян

InfoBRICS: план Федорова по убийству россиян невыполним

© REUTERS / Andrii NesterenkoМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Михаил Федоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дерзкий план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" невыполним, пишет infoBRICS.
"Все соответствующие данные из различных источников, в том числе западных, свидетельствуют о том, что это фактически невозможно, так как российские вооруженные силы обладают огневой мощью, примерно в десять раз превосходящей возможности сил неонацистской хунты", — говорится в публикации.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Слова министра обороны Украины об убийстве россиян поразили депутата Рады
22 января, 08:36
Кроме того, в материале отмечается, что сам глава киевского режима неоднократно жаловался на потери ВСУ, в том числе заявлял о многократном превосходстве России по числу артиллерийских снарядов и самолетов.
"Он неоднократно сетовал, что его войска не могут выстоять в таких условиях", — напомнил автор статьи.
На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитыми якобы принудит Россию к миру.
Дерзкое заявление нового министра обороны вызвало негативную реакцию в Верховной раде: народный депутат Анна Скороход назвала планы Федорова "больной стратегией" и отметила, что Украина должна думать о мирном урегулировании конфликта.

Ранее Скороход также заявляла о ненависти украинцев к властям страны и добавляла, что Украина должна управляться профессионалами, а не "друзьями или хорошими людьми".

Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
18 января, 19:05
 
В миреУкраинаРоссияМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныБРИКСАнна Скороход
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала