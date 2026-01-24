МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дерзкий план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" невыполним, пишет infoBRICS.
"Все соответствующие данные из различных источников, в том числе западных, свидетельствуют о том, что это фактически невозможно, так как российские вооруженные силы обладают огневой мощью, примерно в десять раз превосходящей возможности сил неонацистской хунты", — говорится в публикации.
"Он неоднократно сетовал, что его войска не могут выстоять в таких условиях", — напомнил автор статьи.
На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитыми якобы принудит Россию к миру.
Дерзкое заявление нового министра обороны вызвало негативную реакцию в Верховной раде: народный депутат Анна Скороход назвала планы Федорова "больной стратегией" и отметила, что Украина должна думать о мирном урегулировании конфликта.
Ранее Скороход также заявляла о ненависти украинцев к властям страны и добавляла, что Украина должна управляться профессионалами, а не "друзьями или хорошими людьми".
Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
