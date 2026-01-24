В Белом доме рассказали, как Европа медленно убивает себя

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европейские страны постепенно уничтожают себя неверным подходом к некоторым аспектам политики, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
"Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной "зеленой" энергии и зарубежных стран. <...> Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы", — сказал он в эфире Fox News.
Миллер добавил, что Европа годами полагалась на субсидирование обороны со стороны США вместо того, чтобы развивать вооруженные силы самостоятельно. Однако, по его словам, президент Дональд Трамп смог убедить европейских партнеров по НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП.
Говоря о Гренландии, чиновник заявил, что теперь Вашингтон в рамках сделки получит все, что хочет и в чем нуждается, бесплатно.
В среду на полях ВЭФ в Давосе Трамп обрушился с критикой на Европу. По его словам, она движется не в том направлении и не использует имеющиеся у нее природные ресурсы.
В четверг глава Белого дома сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по острову. По данным CNN, стороны условились, что потенциальная сделка будет включать усиление роли альянса на острове, расширение доступа Штатов к его ресурсам, а также запрет для Гренландии принимать инвестиции из России и Китая. Со своей стороны, портал Axios пишет, что проект не подразумевает передачу США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение там системы ПРО "Золотой купол".
