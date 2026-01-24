Рейтинг@Mail.ru
Киев сделал шаг к эскалации, атаковав бригаду медиков, заявили в МИД
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 24.01.2026 (обновлено: 23:41 24.01.2026)
Киев сделал шаг к эскалации, атаковав бригаду медиков, заявили в МИД
Киев сделал шаг к эскалации, атаковав бригаду медиков, заявили в МИД

Захарова назвала варварским преступлением атаку ВСУ на бригаду медиков

Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев совершил варварское преступление, нанеся удар по бригаде скорой помощи в Херсонской области, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
«
"На фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны", — сказано в сообщении.
По словам Захаровой, действия киевских властей приводят не только к росту напряженности, но и вновь показывают безответственное отношение к попыткам урегулировать конфликт.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находились три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияКиевМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
