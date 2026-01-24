Киев сделал шаг к эскалации, атаковав бригаду медиков, заявили в МИД

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев совершил варварское преступление, нанеся удар по бригаде скорой помощи в Херсонской области, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
"На фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны", — сказано в сообщении.
По словам Захаровой, действия киевских властей приводят не только к росту напряженности, но и вновь показывают безответственное отношение к попыткам урегулировать конфликт.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находились три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
