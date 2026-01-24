Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 24.01.2026 (обновлено: 18:59 24.01.2026)
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области
Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области осуждает целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан и соболезнует родным и погибшим,... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
москва
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
москва
херсонская область , россия, москва, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Москва, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области

МИД РФ: Москва осуждает целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области осуждает целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан и соболезнует родным и погибшим, сообщает МИД РФ.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находились три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"Решительно осуждаем целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Российские следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы организаторы и исполнители этого тяжелейшего преступления понесли неотвратимое суровое наказание", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что машина медицинской бригады имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА.
"Оператор беспилотника (ВСУ - ред.) видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан", - говорится в комментарии.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье
3 января, 03:26
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
