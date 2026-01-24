https://ria.ru/20260124/mid-2070096558.html
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
МИД осудил нападение ВСУ на медиков в Херсонской области
Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области осуждает целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан и соболезнует родным и погибшим,... РИА Новости, 24.01.2026
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области осуждает целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан и соболезнует родным и погибшим, сообщает
МИД РФ.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что ВСУ
атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находились три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"Решительно осуждаем целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Российские следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы организаторы и исполнители этого тяжелейшего преступления понесли неотвратимое суровое наказание", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что машина медицинской бригады имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА.
"Оператор беспилотника (ВСУ - ред.) видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан", - говорится в комментарии.