Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал атаку ВСУ на бригаду медиков в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 24.01.2026 (обновлено: 19:05 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/mid-2070094505.html
МИД прокомментировал атаку ВСУ на бригаду медиков в Херсонской области
МИД прокомментировал атаку ВСУ на бригаду медиков в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
МИД прокомментировал атаку ВСУ на бригаду медиков в Херсонской области
Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области требует от международных профильных структур дать оценку этому и другим преступлениям... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:34:00+03:00
2026-01-24T19:05:00+03:00
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066129710.html
херсонская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, владимир сальдо, москва
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Москва
МИД прокомментировал атаку ВСУ на бригаду медиков в Херсонской области

МИД: РФ требует дать оценку действиям украинских нацистов после атаки на медиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва в связи с атакой на медицинскую бригаду в Херсонской области требует от международных профильных структур дать оценку этому и другим преступлениям украинских нацистов, сообщает МИД РФ.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находились три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"Требуем от международных профильных структур дать объективную и беспристрастную оценку этому и другим преступлениям украинских неонацистов. Молчание и потакание подобным деяниям киевского режима недопустимы", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В министерстве акцентировали внимание, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Медик за несколько дней спас более ста раненых в курском приграничье
3 января, 03:26
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала