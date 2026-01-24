В МИД ОАЭ заявили, что конфликты не могут быть решены без диалога

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Представитель правительства ОАЭ заявил, что конфликты не могут быть решены без диалога, прогресс достигается благодаря взаимодействию, говорится в заявлении МИД в распоряжении РИА Новости.

"ОАЭ подходят к дипломатии с четким убеждением: конфликты невозможно разрешить без диалога, а прогресс достигается посредством постоянного взаимодействия. Мы будем и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира во всех кризисных ситуациях", - говорится в заявлении.