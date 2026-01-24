Рейтинг@Mail.ru
Киев и ЕС пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования, заявил МИД - РИА Новости, 24.01.2026
14:17 24.01.2026 (обновлено: 14:19 24.01.2026)
Киев и ЕС пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования, заявил МИД
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
МИД рассказал об отношении к мирным инициативам других стран по Украине
Вчера, 11:22
"Видим, что в настоящее время Киев совместно с европейскими столицами пытаются подменить ключевые вопросы, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления", - добавил дипломат.
По его словам, "украинцы и европейцы должны перестать ставить телегу впереди лошади, что препятствует урегулированию".
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине
Вчера, 10:03
 
