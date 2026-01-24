В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Без решения территориального вопроса долгосрочное урегулирование на Украине невозможно, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", — рассказал он.
Дипломат отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией.
"Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности", — пояснил Полищук.
По его словам, Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.
Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.
На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.