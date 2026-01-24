Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 24.01.2026 (обновлено: 16:03 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/mid-2070020354.html
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.01.2026
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
Без решения территориального вопроса по формуле Анкориджа долгосрочное урегулирование на Украине недостижимо, заявил РИА Новости директор Второго департамента... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:25:00+03:00
2026-01-24T16:03:00+03:00
в мире
россия
украина
алексей полищук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20260124/ssha-2070018412.html
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070013935.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, алексей полищук
В мире, Россия, Украина, Алексей Полищук
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине

РИА Новости: Полищук заявил о необходимости решить территориальный вопрос

© РИА НовостиЗдание МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости
Здание МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Без решения территориального вопроса по формуле Анкориджа долгосрочное урегулирование на Украине недостижимо, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", — сказал Полищук.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины
Вчера, 05:56
Он отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией.
Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.
На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В США удивились состоянию Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Вчера, 04:44
 
В миреРоссияУкраинаАлексей Полищук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала