В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Без решения территориального вопроса по формуле Анкориджа долгосрочное урегулирование на Украине недостижимо, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо", — сказал Полищук.
Он отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей регионов, воссоединившихся с Россией.
На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.