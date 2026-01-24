Рейтинг@Mail.ru
В МГУ прошла церемония розлива медовухи в честь Дня студента - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/mgu-2070080412.html
В МГУ прошла церемония розлива медовухи в честь Дня студента
В МГУ прошла церемония розлива медовухи в честь Дня студента - РИА Новости, 24.01.2026
В МГУ прошла церемония розлива медовухи в честь Дня студента
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий дал старт традиционной церемонии розлива медовухи, сваренной в честь... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:35:00+03:00
2026-01-24T16:35:00+03:00
общество
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070084947_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_accc43a178d958ee6f8630c9a9722d36.jpg
https://ria.ru/20260119/studenty-2068825624.html
https://ria.ru/20260123/tatyanin-den-2026-2069420444.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070084947_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_bafe32db472326379e47d6f72471565c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Виктор Садовничий, МГУ имени М. В. Ломоносова
В МГУ прошла церемония розлива медовухи в честь Дня студента

Ректор МГУ провел традиционную церемонию розлива медовухи в честь Дня студента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРектор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий во время традиционной церемонии розлива медовухи в здании Фундаментальной библиотеки МГУ
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий во время традиционной церемонии розлива медовухи в здании Фундаментальной библиотеки МГУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий во время традиционной церемонии розлива медовухи в здании Фундаментальной библиотеки МГУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий дал старт традиционной церемонии розлива медовухи, сваренной в честь Дня студента и 271-й годовщины основания вуза, передает корреспондент РИА Новости.
День российского студенчества будет отмечаться 25 января.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Студентам хотят предоставить бесплатный проезд в транспорте в Татьянин день
19 января, 15:49
«
"Мед собирал я все лето, 100 килограмм… Она (медовуха - ред.) прекрасна, безалкогольная. И я призываю всех по бокальчику выпить", - сказал Садовничий.
Ректор первым продегустировал фирменный напиток и высоко оценил его вкус.
Рецепт фирменной медовухи от Садовничего хранится в секрете. Традиция угощать студентов этим исконно русским напитком существует с 1993 года.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Когда отмечается Татьянин день в 2026 году
23 января, 15:00
 
ОбществоВиктор СадовничийМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала