Мелони возмутилась словами Трампа о бесполезности союзников в Афганистане - РИА Новости, 24.01.2026
22:33 24.01.2026
Мелони возмутилась словами Трампа о бесполезности союзников в Афганистане
Мелони возмутилась словами Трампа о бесполезности союзников в Афганистане
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась и назвала неприемлемыми слова президента США Дональда Трампа о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане. РИА Новости, 24.01.2026
Мелони возмутилась словами Трампа о бесполезности союзников в Афганистане

Мелони назвала заявления Трампа о союзниках по НАТО в Афганистане неприемлемыми

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 24 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась и назвала неприемлемыми слова президента США Дональда Трампа о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане.
В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то, что направили туда войска.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Писториус напомнил о потерях бундесвера в Афганистане после слов Трампа
Вчера, 16:51
"Правительство Италии с изумлением узнало о заявлениях президента Трампа о том, что союзники по НАТО "оказались позади" в ходе операций в Афганистане", - говорится в заявлении Мелони, которое приводит пресс-служба руководства Совета министров Италии.
Мелони напомнила, что в ходе масштабной операции "против тех, кто подпитывал терроризм", после атаки 11 сентября Италия потеряла 50 военнослужащих.
"По этой причине заявления, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистан, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника", - заявила премьер.
По ее словам, Италию и США связывает прочная дружба, основанная на общих ценностях и историческом сотрудничестве, что особенно необходимо в условиях многочисленных текущих вызовов.
"Но дружба требует уважения, что является основополагающим условием для сохранения солидарности, лежащей в основе Атлантического альянса", - заключила Мелони.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Стармер ответил на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане
23 января, 20:34
 
В миреИталияСШААфганистанДжорджа МелониДональд ТрампНАТО
 
 
