Мелони возмутилась словами Трампа о бесполезности союзников в Афганистане

РИМ, 24 янв – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась и назвала неприемлемыми слова президента США Дональда Трампа о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане.

В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то, что направили туда войска.

"Правительство Италии с изумлением узнало о заявлениях президента Трампа о том, что союзники по НАТО "оказались позади" в ходе операций в Афганистане", - говорится в заявлении Мелони , которое приводит пресс-служба руководства Совета министров Италии.

Мелони напомнила, что в ходе масштабной операции "против тех, кто подпитывал терроризм", после атаки 11 сентября Италия потеряла 50 военнослужащих.

"По этой причине заявления, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистан, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника", - заявила премьер.

По ее словам, Италию и США связывает прочная дружба, основанная на общих ценностях и историческом сотрудничестве, что особенно необходимо в условиях многочисленных текущих вызовов.