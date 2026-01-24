https://ria.ru/20260124/meloni-2070111560.html
Мелони возмутилась словами Трампа о бесполезности союзников в Афганистане
Мелони возмутилась словами Трампа о бесполезности союзников в Афганистане
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась и назвала неприемлемыми слова президента США Дональда Трампа о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане. РИА Новости, 24.01.2026
РИМ, 24 янв – РИА Новости.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возмутилась
и назвала неприемлемыми слова президента США Дональда Трампа о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане.
В четверг Трамп
в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО
поддержат США
в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане
союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то, что направили туда войска.
"Правительство Италии
с изумлением узнало о заявлениях президента Трампа о том, что союзники по НАТО "оказались позади" в ходе операций в Афганистане", - говорится в заявлении Мелони
, которое приводит пресс-служба руководства Совета министров Италии.
Мелони напомнила, что в ходе масштабной операции "против тех, кто подпитывал терроризм", после атаки 11 сентября Италия потеряла 50 военнослужащих.
"По этой причине заявления, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистан, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника", - заявила премьер.
По ее словам, Италию и США связывает прочная дружба, основанная на общих ценностях и историческом сотрудничестве, что особенно необходимо в условиях многочисленных текущих вызовов.
"Но дружба требует уважения, что является основополагающим условием для сохранения солидарности, лежащей в основе Атлантического альянса", - заключила Мелони.