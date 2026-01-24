Рейтинг@Mail.ru
20:36 24.01.2026 (обновлено: 20:40 24.01.2026)
Медведев прокомментировал слова Зеленского про Европу
европа, сша, украина, в мире, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, евросоюз
Медведев прокомментировал слова Зеленского про Европу

Медведев назвал европейских лидеров импотентами

© REUTERS / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо - сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.
"Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - написал Медведев в соцсети Х.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский будет прятаться из-за попытки срыва переговоров, заявил Медведев
29 декабря 2025, 22:42
 
