Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/mashenka-2070067324.html
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки - РИА Новости, 24.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:26:00+03:00
2026-01-24T14:26:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_1a4bf0565f1e846c9602ef467f76bcbb.jpg
https://ria.ru/20260124/mashenka-2070036150.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063667500_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_fe3af8c58c01a76fb74d8ae8b570e32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье)
Россия, Московская область (Подмосковье)
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки

Максимов: секрет вкусной выпечки в "Машеньки" в том, что в нее вкладывают душу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело.
"Главное, наверное, это вкладывать душу в свое дело, вкладывать душу в свою продукцию, которую ты предлагаешь людям. Относиться к людям с уважением. И к своим сотрудникам, которые все это чувствуют, понимают. И, опять же, со своей стороны, уже с уважением продолжать делать свое дело", - сказал Максимов в интервью агентству.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
Подмосковная пекарня Машенька - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Меню "Машеньки" изменят после заказа для высокопоставленного гостя из США
Вчера, 09:37
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала