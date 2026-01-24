https://ria.ru/20260124/mashenka-2070067324.html
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки - РИА Новости, 24.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело. РИА Новости, 24.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки
Максимов: секрет вкусной выпечки в "Машеньки" в том, что в нее вкладывают душу
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело.
"Главное, наверное, это вкладывать душу в свое дело, вкладывать душу в свою продукцию, которую ты предлагаешь людям. Относиться к людям с уважением. И к своим сотрудникам, которые все это чувствуют, понимают. И, опять же, со своей стороны, уже с уважением продолжать делать свое дело", - сказал Максимов в интервью агентству.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
19 декабря 2025 года, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.