Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело.

"Главное, наверное, это вкладывать душу в свое дело, вкладывать душу в свою продукцию, которую ты предлагаешь людям. Относиться к людям с уважением. И к своим сотрудникам, которые все это чувствуют, понимают. И, опять же, со своей стороны, уже с уважением продолжать делать свое дело", - сказал Максимов в интервью агентству.