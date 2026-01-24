Рейтинг@Mail.ru
09:37 24.01.2026 (обновлено: 15:57 24.01.2026)
Меню "Машеньки" изменят после заказа для высокопоставленного гостя из США
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что изменит меню заведения после заказа, выполненного для...
2026-01-24T09:37:00+03:00
2026-01-24T15:57:00+03:00
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что изменит меню заведения после заказа, выполненного для высокопоставленного гостя из США, — добавит в ассортимент американскую выпечку.
В четверг пекарня "Машенька" подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США. Предположительно, получателем стал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который приезжал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки
22 января, 14:06
"После событий на этой неделе многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя", — рассказал Максимов.
Он отметил, что пекари и кондитеры попробовали несколько разных рецептов, чтобы американская выпечка, которую не привыкли готовить в пекарне, получилась идеальной.
"Соответственно, сейчас будем их вводить. Там и маффины американские замечательные с черничным джемом, с малиновым, клубничным, американские пироги яблочные традиционные, брауни — шоколадное пирожное классное", — сказал владелец пекарни.
Он добавил, что оставшиеся десерты, которые не были отправлены гостю из США, быстро распродали в пекарне.
"Что немножечко у нас оставалось и кондитеры еще допекли, выдали на продажу, все восприняли на ура, поэтому, конечно, будем вводить (в меню. — Прим. ред.)", — отметил Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки
21 января, 20:23
 
СШАВладимир ПутинРоссияДональд ТрампМоскваСтив Уиткофф
 
 
