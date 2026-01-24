Меню "Машеньки" изменят после заказа для высокопоставленного гостя из США

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что изменит меню заведения после заказа, выполненного для высокопоставленного гостя из США, — добавит в ассортимент американскую выпечку.

"После событий на этой неделе многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя", — рассказал Максимов.

Он отметил, что пекари и кондитеры попробовали несколько разных рецептов, чтобы американская выпечка, которую не привыкли готовить в пекарне, получилась идеальной.

"Соответственно, сейчас будем их вводить. Там и маффины американские замечательные с черничным джемом, с малиновым, клубничным, американские пироги яблочные традиционные, брауни — шоколадное пирожное классное", — сказал владелец пекарни.

Он добавил, что оставшиеся десерты, которые не были отправлены гостю из США, быстро распродали в пекарне.

"Что немножечко у нас оставалось и кондитеры еще допекли, выдали на продажу, все восприняли на ура, поэтому, конечно, будем вводить (в меню. — Прим. ред.)", — отметил Максимов.