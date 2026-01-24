https://ria.ru/20260124/malchik-2070093751.html
В Запорожской области рассказали о мальчике, попавшем под обстрел ВСУ
В Запорожской области рассказали о мальчике, попавшем под обстрел ВСУ - РИА Новости, 24.01.2026
В Запорожской области рассказали о мальчике, попавшем под обстрел ВСУ
Мальчик, попавший под удар ВСУ в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, получил множественные ранений, сообщила РИА Новости глава округа Наталья РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
Романиченко: попавший под удар ВСУ мальчик получил множественные ранения