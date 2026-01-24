https://ria.ru/20260124/lnr-2070058574.html
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов - РИА Новости, 24.01.2026
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов
Шесть домов и энергоструктура повреждены в ЛНР из-за атаки беспилотников ВСУ минувшей ночью, сообщает правительство российского региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2026
