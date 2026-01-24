При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов

«

"Сегодня ночью над Краснодоном, в районе Первомайки, зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА. В результате произошли частичные повреждения элементов энергетической и гражданской инфраструктуры. В шести домах зафиксированы повреждения кровель и остекления, местами нарушено электроснабжение", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Сергей Козенко.