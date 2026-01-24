Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 24.01.2026
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов - РИА Новости, 24.01.2026
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов
Шесть домов и энергоструктура повреждены в ЛНР из-за атаки беспилотников ВСУ минувшей ночью, сообщает правительство российского региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2026
При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов

При атаке беспилотников на ЛНР повреждены шесть домов и энергоструктура

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Разбитое окно дома. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Шесть домов и энергоструктура повреждены в ЛНР из-за атаки беспилотников ВСУ минувшей ночью, сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью над Краснодоном, в районе Первомайки, зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА. В результате произошли частичные повреждения элементов энергетической и гражданской инфраструктуры. В шести домах зафиксированы повреждения кровель и остекления, местами нарушено электроснабжение", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Сергей Козенко.
Уточняется, что пострадавших нет.
"В данный момент специалисты проводят обследование территории и зданий, фиксируют повреждения, выполняют необходимые мероприятия по безопасности", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала