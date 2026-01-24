Рейтинг@Mail.ru
Литва приостановила въезд фур на один из КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.01.2026
15:23 24.01.2026
Литва приостановила въезд фур на один из КПП на границе с Белоруссией
Литва приостановила въезд фур на один из КПП на границе с Белоруссией
Литовская сторона приостановила въезд грузовых автомобилей в пункт пропуска "Мядининкай", сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, белоруссия, литва, вильнюс
В мире, Белоруссия, Литва, Вильнюс
Литва приостановила въезд фур на один из КПП на границе с Белоруссией

МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Литовская сторона приостановила въезд грузовых автомобилей в пункт пропуска "Мядининкай", сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Днем 24 января литовской стороной приостановлен въезд фур в пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"). Это связано с проблемами в работе программного обеспечения таможенных баз", - говорится в сообщении.
В погранкомитете отметили, что движение большегрузов возобновиться, предварительно, не ранее 20.00.
"Оформление легкового транспорта и автобусов продолжается в штатном режиме. Рекомендуем грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву", - указали в пограничном комитете Белоруссии.
Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетавшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября 2025 года объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" (сопредельный белорусский - "Бенякони"). Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября прошлого года.
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией
20 января, 08:00
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией
