Рейтинг@Mail.ru
В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/lep-2070106111.html
В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП
В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП - РИА Новости, 24.01.2026
В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП
Первые опоры прибыли из Карелии в Мурманскую область, где в пятницу вечером произошло повреждение пяти опор на четырех линиях в условиях непогоды, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T20:37:00+03:00
2026-01-24T20:37:00+03:00
происшествия
мурманск
республика карелия
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260124/svet-2069996287.html
https://ria.ru/20260124/vosstanovlenie-2070048439.html
мурманск
республика карелия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск, республика карелия, мурманская область
Происшествия, Мурманск, Республика Карелия, Мурманская область
В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП

В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП из Карелии

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Первые опоры прибыли из Карелии в Мурманскую область, где в пятницу вечером произошло повреждение пяти опор на четырех линиях в условиях непогоды, сообщили в компании "Россетти Северо-запад".
"В ближайшее время конструкции доставят к месту повреждения на ЛЭП", - говорится в сообщении.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности
Вчера, 00:14
По оперативной информации, на 18.00 электроснабжение ограничено у 10% жителей Мурманска. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полного восстановления сети.
Проводятся переключения потребителей, чтобы минимизировать время перебоев электроснабжения.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В городах организованы пункты, где можно получить еду и зарядить телефон, заведения общепита предлагают скидки, развернуты полевые кухни.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации с энергоснабжением
Вчера, 11:28
 
ПроисшествияМурманскРеспублика КарелияМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала