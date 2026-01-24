В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП

МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Первые опоры прибыли из Карелии в Мурманскую область, где в пятницу вечером произошло повреждение пяти опор на четырех линиях в условиях непогоды, сообщили в компании "Россетти Северо-запад".
"В ближайшее время конструкции доставят к месту повреждения на ЛЭП", - говорится в сообщении.
По оперативной информации, на 18.00 электроснабжение ограничено у 10% жителей Мурманска. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полного восстановления сети.
Проводятся переключения потребителей, чтобы минимизировать время перебоев электроснабжения.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В городах организованы пункты, где можно получить еду и зарядить телефон, заведения общепита предлагают скидки, развернуты полевые кухни.