В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных ЛЭП - РИА Новости, 24.01.2026
09:46 24.01.2026
В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных ЛЭП
В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных ЛЭП
МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Энергетики демонтируют конструкции поврежденных линий электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области, уже частично собрали опоры для
происшествия
мурманская область
республика карелия
мурманская область
республика карелия
происшествия, мурманская область, республика карелия
Происшествия, Мурманская область, Республика Карелия
В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных ЛЭП

В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных из-за непогоды ЛЭП

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Энергетики демонтируют конструкции поврежденных линий электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области, уже частично собрали опоры для отправки из Карелии, сообщили в пресс-службе компании "Россети - Северо-Запад".
"Сейчас идет погрузка конструкций в поселке Лоухи Республики Карелия. Из-за сложных погодных условий - снегопада и шквалистого ветра - повреждены опоры на четырех ЛЭП", - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, для замены необходимы специальные конструкции, которые можно устанавливать прямо на камни, так как копать грунт здесь невозможно. Такие опоры в срочном порядке направлены в Мурманскую область из соседних регионов.
"Сейчас на месте идет демонтаж поврежденных конструкций. Специалистам "Россети Северо-Запад" в максимально короткие сроки удалось создать временные схемы электроснабжения и обеспечить электроэнергией все котельные", - отметили в компании.
В компании создана специальная комиссия для расследования причин технологических нарушений.
Режим повышенной готовности введен в Мурманской области из-за перебоев с электроэнергией, вызванных повреждением ЛЭП.
