Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе завели уголовное дело после заболевания постояльцев интерната - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 24.01.2026 (обновлено: 14:47 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/kuzbass-2070068942.html
В Кузбассе завели уголовное дело после заболевания постояльцев интерната
В Кузбассе завели уголовное дело после заболевания постояльцев интерната - РИА Новости, 24.01.2026
В Кузбассе завели уголовное дело после заболевания постояльцев интерната
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Кузбассе после заболевания постояльцев психоневрологического интерната, сообщает... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:46:00+03:00
2026-01-24T14:47:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251226/gripp-a-simptomy-i-lechenie-2064897225.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кузбассе завели уголовное дело после заболевания постояльцев интерната

СК завел дело после массового заболевания постояльцев интерната в Прокопьевске

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Кузбассе после заболевания постояльцев психоневрологического интерната, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Ранее СУСК сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов в данном учреждении. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Позже Минздрав региона сообщил, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппы А выявлены у 46 проживающих там.
«
"По результатам проведения процессуальной проверки следователем СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий)", – сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Прокуратура Кемеровской области поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового заболевания пациентов в учреждении здравоохранения.
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Гонконгский грипп в России: что важно знать о симптомах и лечении
26 декабря 2025, 14:58
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала