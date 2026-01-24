В Кузбассе завели уголовное дело после заболевания постояльцев интерната

КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Кузбассе после заболевания постояльцев психоневрологического интерната, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Ранее СУСК сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов в данном учреждении. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Позже Минздрав региона сообщил, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппы А выявлены у 46 проживающих там.
"По результатам проведения процессуальной проверки следователем СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий)", – сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Прокуратура Кемеровской области поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового заболевания пациентов в учреждении здравоохранения.
