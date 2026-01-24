В Кузбассе завели уголовное дело после заболевания постояльцев интерната

«

"По результатам проведения процессуальной проверки следователем СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий)", – сообщили в пресс-службе регионального СУСК.