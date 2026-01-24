Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор расследует случаи пневмонии в интернате в Кузбассе
13:33 24.01.2026 (обновлено: 15:04 24.01.2026)
Роспотребнадзор расследует случаи пневмонии в интернате в Кузбассе
Управление Роспотребнадзора по Кузбассу расследует случаи пневмонии у постояльцев Прокопьевского дома‑интерната для людей с психическими расстройствами. РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
кемеровская область
происшествия, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Кузбассу расследует случаи пневмонии у постояльцев Прокопьевского дома‑интерната для людей с психическими расстройствами.
"Специалисты <...> 20 января по факту получения информации о двух случаях внебольничной пневмонии у получателей услуг в ГБУ "Прокопьевский дом‑интернат для граждан, имеющих психические расстройства" незамедлительно начали эпидемиологическое расследование", — рассказали в пресс-службе регулятора.

В Telegram-каналах ранее появилась информация о массовом заражении гриппом А в учреждении. Сообщалось, что постояльцы жалуются на лихорадку, высокую температуру до 40 градусов, сильную головную боль и ломоту в теле.

Больных госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
"Благодаря мероприятиям по активному выявлению при лабораторном обследовании контактных лиц выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. Контактные лица госпитализированы в инфекционный стационар", — отметили в Роспотребнадзоре.
В интернате проведут дезинфекцию. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
ПроисшествияКемеровская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
