Роспотребнадзор расследует случаи пневмонии в интернате в Кузбассе

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Кузбассу расследует случаи пневмонии у постояльцев Прокопьевского дома‑интерната для людей с психическими расстройствами.
"Специалисты <...> 20 января по факту получения информации о двух случаях внебольничной пневмонии у получателей услуг в ГБУ "Прокопьевский дом‑интернат для граждан, имеющих психические расстройства" незамедлительно начали эпидемиологическое расследование", — рассказали в пресс-службе регулятора.
В Telegram-каналах ранее появилась информация о массовом заражении гриппом А в учреждении. Сообщалось, что постояльцы жалуются на лихорадку, высокую температуру до 40 градусов, сильную головную боль и ломоту в теле.
Больных госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
"Благодаря мероприятиям по активному выявлению при лабораторном обследовании контактных лиц выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. Контактные лица госпитализированы в инфекционный стационар", — отметили в Роспотребнадзоре.
В интернате проведут дезинфекцию. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
