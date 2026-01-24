Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе начали проверку после массового заболевания пациентов интерната - РИА Новости, 24.01.2026
13:18 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/kuzbass-2070060904.html
В Кузбассе начали проверку после массового заболевания пациентов интерната
В Кузбассе начали проверку после массового заболевания пациентов интерната - РИА Новости, 24.01.2026
В Кузбассе начали проверку после массового заболевания пациентов интерната
Доследственная проверка проводится по факту массового заболевания пациентов медицинского учреждения в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ
2026-01-24T13:18:00+03:00
2026-01-24T13:18:00+03:00
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
В Кузбассе начали проверку после массового заболевания пациентов интерната

СК начал проверку после массового заболевания пациентов интерната в Прокопьевске

КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту массового заболевания пациентов медицинского учреждения в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области был зафиксирован массовый случай заражения гриппом группы А, пострадали десятки человек. Как уточнили в СК, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из медицинских учреждений в Прокопьевске произошло массовое заболевание пациентов.
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Гонконгский грипп в России: что важно знать о симптомах и лечении
26 декабря 2025, 14:58
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий) и по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в региональном СУ СК, предстоит выяснить причину и очаг заболевания, установить состояние здоровья пациентов, которые жаловались на высокую температуру тела и другие симптомы, а также меры реагирования должностных лиц медучреждения при поступлении жалоб на недомогание.
По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту следственными органами.
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения
22 декабря 2025, 15:09
 
