В Кузбассе начали проверку после массового заболевания пациентов интерната

КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту массового заболевания пациентов медицинского учреждения в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области был зафиксирован массовый случай заражения гриппом группы А, пострадали десятки человек. Как уточнили в СК, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из медицинских учреждений в Прокопьевске произошло массовое заболевание пациентов.
Гонконгский грипп в России: что важно знать о симптомах и лечении
26 декабря 2025, 14:58
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий) и по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в региональном СУ СК, предстоит выяснить причину и очаг заболевания, установить состояние здоровья пациентов, которые жаловались на высокую температуру тела и другие симптомы, а также меры реагирования должностных лиц медучреждения при поступлении жалоб на недомогание.
По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту следственными органами.
Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения
22 декабря 2025, 15:09