В Кузбассе начали проверку после массового заболевания пациентов интерната

Как уточнили в региональном СУ СК, предстоит выяснить причину и очаг заболевания, установить состояние здоровья пациентов, которые жаловались на высокую температуру тела и другие симптомы, а также меры реагирования должностных лиц медучреждения при поступлении жалоб на недомогание.