https://ria.ru/20260124/kuban-2070098266.html
В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе
В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе - РИА Новости, 24.01.2026
В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе
Прокуратура Кубани проверяет обстоятельства происшествия в автосервисе в Краснодаре, где из-за взрыва газового баллона обрушилась кровля и пострадали четыре... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T19:12:00+03:00
2026-01-24T19:12:00+03:00
2026-01-24T19:12:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070094197_0:0:1228:690_1920x0_80_0_0_1e2ca09e52f97020ecfe231f4c5e71d4.jpg
https://ria.ru/20260118/kbr-2068647603.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070094197_7:0:927:690_1920x0_80_0_0_a9508227907804464ba11115421e5928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе
На Кубани прокуратура проверяет обстоятельства взрыва газового баллона в сервисе