В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе - РИА Новости, 24.01.2026
19:12 24.01.2026
В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе
В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе
В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе

На Кубани прокуратура проверяет обстоятельства взрыва газового баллона в сервисе

КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Прокуратура Кубани проверяет обстоятельства происшествия в автосервисе в Краснодаре, где из-за взрыва газового баллона обрушилась кровля и пострадали четыре человека, сообщили в краевом надзорном ведомстве.
В субботу в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили журналистам, что в здании автомастерской в Краснодаре взорвался газовый баллон. В результате обрушилась кровля на примерной площади 100 квадратных метров. Четверо пострадали.
"Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара взяла под контроль установление обстоятельств происшествия в автосервисе по улице Соколова, 17. Прокуратурой округа организованы проверочные мероприятия, по результатам которых, при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования", - сообщили в прокуратуре региона.
