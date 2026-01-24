В Краснодаре прокуратура проверяет обстоятельства ЧП в автосервисе

"Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара взяла под контроль установление обстоятельств происшествия в автосервисе по улице Соколова, 17. Прокуратурой округа организованы проверочные мероприятия, по результатам которых, при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования", - сообщили в прокуратуре региона.