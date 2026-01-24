Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 24.01.2026
15:56 24.01.2026 (обновлено: 15:58 24.01.2026)
В Крыму уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом
В Крыму уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом
происшествия, республика крым, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, где пострадали и были госпитализированы два человека, сообщили в СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что в субботу утром близ села Красная поляна Черноморского района водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Черноморское не справился с управлением, съехав в кювет. В результате этого пострадали двое пассажиров, которые были госпитализированы с различными травмами.
"По поручению руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Следователи Раздольненского межрайонного следственного отдела установят обстоятельства травмирования пассажиров, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, а также качеству содержания автомобильной дороги дорожными службами, говорится в сообщении.
