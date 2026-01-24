В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся на автодороге в Черноморском районе Крыма, пострадали и были госпитализированы два пассажира, Рейсовый автобус перевернулся на автодороге в Черноморском районе Крыма, пострадали и были госпитализированы два пассажира, сообщила прокуратуру региона

По предварительным данным, утром в субботу водитель рейсового автобуса при повороте в районе села Красная поляна Черноморского района съехал в кювет.

"В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в общественном транспорте. Они были доставлена в учреждение здравоохранения", - сообщили в ведомстве.