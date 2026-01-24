Рейтинг@Mail.ru
В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся
14:26 24.01.2026 (обновлено: 14:42 24.01.2026)
В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся
В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся
Рейсовый автобус перевернулся на автодороге в Черноморском районе Крыма, пострадали и были госпитализированы два пассажира
2026-01-24T14:26:00+03:00
2026-01-24T14:42:00+03:00
2026
В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся

В Крыму опрокинулся автобус с 7 пассажирами, 2 человека госпитализированы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус перевернулся на автодороге в Черноморском районе Крыма, пострадали и были госпитализированы два пассажира, сообщила прокуратуру региона
По предварительным данным, утром в субботу водитель рейсового автобуса при повороте в районе села Красная поляна Черноморского района съехал в кювет.
"В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в общественном транспорте. Они были доставлена в учреждение здравоохранения", - сообщили в ведомстве.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, на закруглении автодороги водитель не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу для встречного движения, из-за чего автобус перевернулся.
