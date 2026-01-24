https://ria.ru/20260124/krym-2070067454.html
В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся
В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся - РИА Новости, 24.01.2026
В Крыму автобус с семью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся
Рейсовый автобус перевернулся на автодороге в Черноморском районе Крыма, пострадали и были госпитализированы два пассажира, сообщила прокуратуру региона
происшествия
республика крым
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости.
Рейсовый автобус перевернулся на автодороге в Черноморском районе Крыма, пострадали и были госпитализированы два пассажира, сообщила
прокуратуру региона
По предварительным данным, утром в субботу водитель рейсового автобуса при повороте в районе села Красная поляна Черноморского района съехал в кювет.
"В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в общественном транспорте. Они были доставлена в учреждение здравоохранения", - сообщили в ведомстве.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, на закруглении автодороги водитель не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу для встречного движения, из-за чего автобус перевернулся.