Эксперт рассказал о предпочтениях российских инвесторов в криптовалютах

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предпочтения российских инвесторов в криптовалютах отличаются от глобальных трендов, в топ-3 совпадает только Bitcoin, рассказал РИА Новости топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют Андрей Лобода.
"Если на международном уровне инвесторы и участники рынка сосредоточены на Bitcoin, Ethereum и больших гейминг-проектах вроде Solana, то для России сегодня характерна совершенно другая иерархия. Здесь тройку лидеров составляют Bitcoin, Toncoin и Dash, а уже вслед за ними Ethereum", - рассказал эксперт.
17 апреля 2025, 02:15
Еще одной особенностью, по его словам, является высокая популярность активов, обеспечивающих анонимность транзакций. "Monero, Zcash и другие приватные монеты входят в топ-7, занимая позиции, которые были бы смешными в международном рейтинге. Это не случайность и не мода - это отражение совершенно конкретного геополитического контекста", - подчеркнул Лобода.
Эксперт видит прямую связь между структурой спроса и внешнеполитическими условиями. "Россия оказалась под беспрецедентными санкциями, и криптовалюты стали для инвесторов и компаний одним из немногих эффективных финансовых инструментов, посредством которых можно проводить международные транзакции, в том числе, в рамках внешнеэкономической деятельности", - пояснил он.
Именно поэтому, заключил Лобода, самыми полезными и востребованными в текущих условиях оказались активы, обеспечивающие максимальный уровень приватности.
В сентябре прошлого года в России вступил в силу закон, позволяющий проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Внешнеторговые расчеты с использованием криптовалют в рамках ЭПР осуществляются, но широкого применения пока не получают, сообщал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.