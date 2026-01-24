Эксперт рассказал о предпочтениях российских инвесторов в криптовалютах

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предпочтения российских инвесторов в криптовалютах отличаются от глобальных трендов, в топ-3 совпадает только Bitcoin, рассказал РИА Новости топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют Андрей Лобода.

"Если на международном уровне инвесторы и участники рынка сосредоточены на Bitcoin, Ethereum и больших гейминг-проектах вроде Solana, то для России сегодня характерна совершенно другая иерархия. Здесь тройку лидеров составляют Bitcoin, Toncoin и Dash, а уже вслед за ними Ethereum", - рассказал эксперт.

Еще одной особенностью, по его словам, является высокая популярность активов, обеспечивающих анонимность транзакций. "Monero, Zcash и другие приватные монеты входят в топ-7, занимая позиции, которые были бы смешными в международном рейтинге. Это не случайность и не мода - это отражение совершенно конкретного геополитического контекста", - подчеркнул Лобода.

Эксперт видит прямую связь между структурой спроса и внешнеполитическими условиями. "Россия оказалась под беспрецедентными санкциями, и криптовалюты стали для инвесторов и компаний одним из немногих эффективных финансовых инструментов, посредством которых можно проводить международные транзакции, в том числе, в рамках внешнеэкономической деятельности", - пояснил он.

Именно поэтому, заключил Лобода, самыми полезными и востребованными в текущих условиях оказались активы, обеспечивающие максимальный уровень приватности.