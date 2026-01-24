Рейтинг@Mail.ru
В музее архитектуры рассказали, почему нельзя перекрасить Московский Кремль
04:40 24.01.2026
В музее архитектуры рассказали, почему нельзя перекрасить Московский Кремль
Цвет Московского Кремля законодательно закреплен с учетом реставраций XX века, это объект культурного наследия федерального значения, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
В музее архитектуры рассказали, почему нельзя перекрасить Московский Кремль

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цвет Московского Кремля законодательно закреплен с учетом реставраций XX века, это объект культурного наследия федерального значения, рассказала РИА Новости директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева Наталья Шашкова.
"Да, в определенные исторические периоды стены и башни Кремля были побелены. Однако сегодня Московский Кремль является объектом культурного наследия федерального значения. В предмете охраны в том числе указано "общее колористическое решение ансамбля с учетом реставраций XX века", - сказала Шашкова.
Она подчеркнула, что принятие реставрационных решений в России строго регламентировано и на законодательном уровне доверено специалистам. Кроме того, колористические решения также упоминаются и в отношении отдельных объектов Кремля: эти данные находятся в открытом доступе и любой желающий может с ними ознакомиться.
"В 1990 году Кремль признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО именно в том виде, в котором мы его знаем сейчас. В соответствии с предметом охраны реставрационное покрытие, защищающее стены и башни Кремля от вредного воздействия окружающей среды, окрашено под кирпичную кладку со швами", - добавила эксперт.
Отвечая на вопрос, в каких архитектурных решения нуждается сегодня страна, Шашкова ответила, что важно строго соблюдать законодательство об охране памятников и вести новое строительство с уважением к историческому наследию наших прекрасных городов и поселений.
Историческая мечеть Москвы откроется после реставрации 19 декабря
