В Краснодаре при взрыве в автомастерской пострадали четыре человека
17:53 24.01.2026 (обновлено: 19:14 24.01.2026)
В Краснодаре при взрыве в автомастерской пострадали четыре человека
В автосервисе в Краснодаре взорвался газовый баллон, есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 24.01.2026
Новости
КРАСНОДАР, 24 янв — РИА Новости. В автосервисе в Краснодаре взорвался газовый баллон, есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Улица Соколова, 17 — произошел взрыв газового баллона в административном двухэтажном здании автомастерской с последующим обрушением кровли (ориентировочная площадь — сто квадратных метров). Без последующего возгорания", — рассказали в ведомстве.

Пострадали четыре человека, детей среди них нет.
Для ликвидации последствий от РСЧС привлекли 24 человека и десять единиц техники, в том числе от МЧС — восемь человек и три единицы техники.
