В Краснодаре при взрыве в автомастерской пострадали четыре человека
В Краснодаре при взрыве в автомастерской пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.01.2026
В Краснодаре при взрыве в автомастерской пострадали четыре человека
В автосервисе в Краснодаре взорвался газовый баллон, есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:53:00+03:00
2026-01-24T17:53:00+03:00
2026-01-24T19:14:00+03:00
2026
