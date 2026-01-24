Рейтинг@Mail.ru
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с тяжелым признанием
21:23 24.01.2026
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с тяжелым признанием
В ЕС и США начали понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжения конфликта на Украине ведет их к краху, пишет Die Weltwoche. РИА Новости, 24.01.2026
в мире
украина
сша
владимир зеленский
василий небензя
евросоюз
оон
нато
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, владимир зеленский, василий небензя, евросоюз, оон, нато, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Евросоюз, ООН, НАТО, Дмитрий Песков, Россия
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В ЕС и США начали понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжения конфликта на Украине ведет их к краху, пишет Die Weltwoche.
"Возможно, он тот, кого уже невыносимо слушать, чьи однообразные появления в гражданском и хрипловатый голос уже надоели? Америка под руководством Трампа решила умыть руки. В США это называется "сократить потери и уйти" — если ты терпишь только убытки, уходи прочь", —говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский от Трампа
Вчера, 16:57
Как пишет издание, к таком осознанию начали приходить и европейцы.
"Украина — это бездонная яма", — отмечается в статье.
По мнению автора материала, дело не только в миллиардах помощи, которые исчезают в "трясине коррупции" в Киеве. Речь идет и об абсурдных военных расходах, которые разрывают бюджет на куски.
"Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху", —резюмируется в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВасилий НебензяЕвросоюзООННАТОДмитрий ПесковРоссия
 
 
