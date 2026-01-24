МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В ЕС и США начали понимать, что поддержка Владимира Зеленского и продолжения конфликта на Украине ведет их к краху, пишет Die Weltwoche.
Как пишет издание, к таком осознанию начали приходить и европейцы.
"Украина — это бездонная яма", — отмечается в статье.
По мнению автора материала, дело не только в миллиардах помощи, которые исчезают в "трясине коррупции" в Киеве. Речь идет и об абсурдных военных расходах, которые разрывают бюджет на куски.
"Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху", —резюмируется в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
