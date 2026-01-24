В Коми умерла еще одна пострадавшая при инциденте в центре подготовки МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Еще одна пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, после применения которой возник пожар, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в Минздраве Коми.
«
"Двадцать третьего января скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время двое пострадавших при ЧП лечатся в медсанчасти регионального управления МВД, шестеро получают медпомощь в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде.
Как сообщала пресс-служба СУ СК России по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар. Суд 17 января отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий, 19 января заключен под стражу и начальник учебного центра. Всего потерпевшими по делу признаны 30 человек. Минздрав Коми 19 января сообщал, что одна из пострадавших скончалась в больнице.