В Коми умерла еще одна пострадавшая при инциденте в центре подготовки МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Еще одна пострадавшая при инциденте с учебно-имитационной гранатой в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, после применения которой возник пожар, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в Минздраве Коми.