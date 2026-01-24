https://ria.ru/20260124/kndr-2070002147.html
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника - РИА Новости, 24.01.2026
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника
Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу направить в КНДР американского спецпосланника, передает агентство... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T02:00:00+03:00
2026-01-24T02:00:00+03:00
2026-01-24T02:00:00+03:00
в мире
сша
кндр
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622691_0:238:3076:1968_1920x0_80_0_0_8d8400ea51c60896fa0f58a21be6f518.jpg
https://ria.ru/20260120/soglashenie-2068932662.html
сша
кндр
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622691_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_4a9c8c380953139338d3fbc315d8f68f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кндр, южная корея
В мире, США, КНДР, Южная Корея
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника
Премьер Южной Кореи Ким Мин Сок предложил отправить спецпосланника США в КНДР