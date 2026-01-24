Рейтинг@Mail.ru
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника - РИА Новости, 24.01.2026
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника
Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу направить в КНДР американского спецпосланника, передает агентство... РИА Новости, 24.01.2026
Премьер Южной Кореи предложил направить в КНДР американского спецпосланника

Премьер Южной Кореи Ким Мин Сок предложил отправить спецпосланника США в КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Пхеньяна
Вид города Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид города Пхеньяна. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу направить в КНДР американского спецпосланника, передает агентство Ренхап.
"Премьер-министр предлагает идею отправки США специального посланника в Северную Корею в переговорах с Вэнсом", - говорится в сообщении агентства.
