Британская делегация отправится в Китай во вторник, сообщили СМИ

"В этом году в Вестминстере готовится ряд парламентских информационных запросов, касающихся британско-китайских отношений, в том числе от комитета по делам бизнеса и торговли, посвященный китайским инвестициям. Канцелярия премьера планирует организовать делегацию из примерно 60 человек... Ожидается, что они отправятся в путь во вторник", - говорится в статье.