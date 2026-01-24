Британская делегация отправится в Китай во вторник, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и британская делегация во вторник отправятся в Китай для проведения торговых переговоров, пишет газета Times.
"В этом году в Вестминстере готовится ряд парламентских информационных запросов, касающихся британско-китайских отношений, в том числе от комитета по делам бизнеса и торговли, посвященный китайским инвестициям. Канцелярия премьера планирует организовать делегацию из примерно 60 человек... Ожидается, что они отправятся в путь во вторник", - говорится в статье.
Как отмечает газета, в делегацию также войдут глава минторга и минфина Великобритании Питер Кайл и Рэйчел Ривз. Кроме того, к ней присоединятся представители компаний AstraZeneca, GSK, Standard Chartered, Haleon, HSBC и Rolls-Royce.
Газета подчеркивает, что "направленная на наращивание обаяния" дипломатическая стратегия Стармера призвана привести к стимулированию торговли с Китаем. При этом недавнее одобрение британским правительством строительства нового посольства Китая в Королевском монетном дворе в Лондоне "рассматривалось как тщательно спланированная акция", предшествовавшая визиту.
Ранее во вторник британские власти одобрили строительство нового "мегапосольства" Китая в Лондоне, которое уже много лет откладывается из-за позиции британской стороны.
Ранее британские СМИ сообщали, что Стармер может посетить Китай в конце января, однако визит до сих не был официально подтвержден. На фоне этого отношения между Британией и США обострились после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести Гренландию, которые Стармер назвал "ошибкой". Вскоре после этого Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "актом великой глупости и еще одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена".