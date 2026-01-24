Рейтинг@Mail.ru
10:26 24.01.2026 (обновлено: 15:26 24.01.2026)
В Китае начали расследование в отношении двух высокопоставленных военных
В Китае начали расследование в отношении двух высокопоставленных военных
в мире
китай
чжан юся
китай
2026
в мире, китай, чжан юся
В мире, Китай, Чжан Юся
В Китае начали расследование в отношении двух высокопоставленных военных

В КНР начали расследование в отношении замглавы ЦВС и главы Объединенного штаба

ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Власти Китая начали расследование по фактам "нарушения дисциплины и закона" против зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС КНР Лю Чжэньли, сообщает в субботу министерство обороны КНР.
"Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении Чжан Юся и Лю Чжэньли.
Термин "серьезное нарушение дисциплины" в официальных заявлениях обычно означает, что чиновника подозревают в коррупции.
 
