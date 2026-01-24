В Китае начали расследование в отношении двух высокопоставленных военных

ПЕКИН, 24 янв — РИА Новости. Власти Китая начали расследование по фактам "нарушения дисциплины и закона" против зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС КНР Лю Чжэньли, сообщает в субботу министерство обороны КНР.

« "Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении Чжан Юся и Лю Чжэньли.