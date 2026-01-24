https://ria.ru/20260124/kitay-2070026939.html
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений
КНР в прошлом году нарастила импорт золота из России до рекордных значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 24.01.2026
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. КНР в прошлом году нарастила импорт золота из России до рекордных значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, общая стоимость поставок достигла 3,29 миллиарда долларов — это в 14,6 раза больше, чем в 2024-м. Физический объем импорта вырос до 25,3 тонны, увеличившись в девять раз. Оба показателя были максимальными за все время торговли двух стран.
Главным образом китайцы приобретают золото в форме слитков. Закупки происходят не регулярно, а несколько месяцев в году. Например, в 2025-м поставки были в феврале, марте, а также в октябре-декабре.
За последний месяц прошлого года импорт составил 1,35 миллиарда долларов (десять тонн), что также стало историческим максимумом.
Россия вошла в десятку главных поставщиков золота в КНР
за 2025-й, заняв седьмое место. Год назад она была 11-й. Места в пятерке у Швейцарии (25,73 миллиарда долларов), Канады (11,06 миллиарда), ЮАР (9,42 миллиарда), Австралии (8,77 миллиарда) и Киргизии (4,95 миллиарда).