Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. КНР в прошлом году нарастила импорт золота из России до рекордных значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.

Так, общая стоимость поставок достигла 3,29 миллиарда долларов — это в 14,6 раза больше, чем в 2024-м. Физический объем импорта вырос до 25,3 тонны, увеличившись в девять раз. Оба показателя были максимальными за все время торговли двух стран.

Главным образом китайцы приобретают золото в форме слитков. Закупки происходят не регулярно, а несколько месяцев в году. Например, в 2025-м поставки были в феврале, марте, а также в октябре-декабре.

За последний месяц прошлого года импорт составил 1,35 миллиарда долларов (десять тонн), что также стало историческим максимумом.