Импорт сладостей из России в Китай достиг минимума за восемь лет

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Поднебесная в прошлом году почти вдвое сократила импорт сладостей из России - шоколада, выпечки и десертов из сахара, в результате чего он достиг минимума за восемь лет, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.

Больше всего Китай в прошлом году импортировал из России шоколад - на 26,8 миллиона долларов. За год его поставки просели в 2,4 раза. Импорт мучных кондитерских изделий достиг 18 миллионов долларов, уменьшившись за год на 6%. Главным образом это были вафли и печенье. Кондитерских изделий из сахара в Поднебесную прибыло на 2,2 миллиона долларов - на четверть меньше, чем в 2024 году.