Импорт сладостей из России в Китай достиг минимума за восемь лет - РИА Новости, 24.01.2026
10:58 24.01.2026
Импорт сладостей из России в Китай достиг минимума за восемь лет
Импорт сладостей из России в Китай достиг минимума за восемь лет
Поднебесная в прошлом году почти вдвое сократила импорт сладостей из России - шоколада, выпечки и десертов из сахара, в результате чего он достиг минимума за... РИА Новости, 24.01.2026
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Поднебесная в прошлом году почти вдвое сократила импорт сладостей из России - шоколада, выпечки и десертов из сахара, в результате чего он достиг минимума за восемь лет, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Так, суммарный объем поставок сладкого из РФ в КНР за 2025 год достиг чуть более чем 47 миллионов долларов, что в 1,85 раза меньше, чем годом ранее. Такой показатель стал минимальным с 2017 года.
17 августа 2025, 10:10
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
17 августа 2025, 10:10
Больше всего Китай в прошлом году импортировал из России шоколад - на 26,8 миллиона долларов. За год его поставки просели в 2,4 раза. Импорт мучных кондитерских изделий достиг 18 миллионов долларов, уменьшившись за год на 6%. Главным образом это были вафли и печенье. Кондитерских изделий из сахара в Поднебесную прибыло на 2,2 миллиона долларов - на четверть меньше, чем в 2024 году.
По поставкам шоколада в Китай Россия опустилась на 9-е место с 3-го, которое занимала годом ранее, а в топ-3 расположились Италия (119,6 миллиона долларов), Швейцария (83,9 миллиона), Бельгия (81,6 миллиона).
Больше всего угощений из сахара в КНР приезжало из США (74,2 миллиона долларов), Таиланда (55,1 миллиона) и Японии (38,2 миллиона), Россия же поднялась на 18-е место с 20-го. Мучного больше всего прибывало из Индонезии (186,6 миллиона долларов), Италии (67,7 миллиона), Южной Кореи (65,5 миллиона), а РФ стала 12-й.
6 января, 09:39
Названы страны, импортировавшие больше всего российского шоколада
6 января, 09:39
 
