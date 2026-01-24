Рейтинг@Mail.ru
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/kitaj-2070020190.html
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе - РИА Новости, 24.01.2026
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в секторе Газа, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:22:00+03:00
2026-01-24T06:22:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg
https://ria.ru/20260123/gretsiya-2069953733.html
https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069572331.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1664aa6ceac7ca9d9dee9b57387f1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, оон
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, ООН
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе

РИА Новости: посольство Китая заявило, что Пекин поддержит урегулирование в Газе

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Китай поддержит международные усилия по урегулированию в секторе Газа, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
"Китай готов работать с международным сообществом для продвижения прекращения огня и завершения боев в Газе", - сказал высокопоставленный дипломат.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ЕС хочет быть частью регулирования в Газе вне Совета мира, заявили в Греции
23 января, 18:16
Он подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает народ Палестины в справедливой цели восстановления законных национальных прав. "И продолжит непрестанные усилия, направленные на установление всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного урегулирования палестинского вопроса", - добавил он.
Как сообщил Лю Пэнъюй, КНР готова укреплять сотрудничество с агентствами ООН и продолжать играть конструктивную роль в облегчении гуманитарного кризиса в регионе.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф церемонии подписания устава Совета мира в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Совет мира будет работать не только в Газе, заявил Уиткофф
22 января, 14:01
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала