Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе - РИА Новости, 24.01.2026
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в секторе Газа, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй. РИА Новости, 24.01.2026
Китай поддержит международные усилия по урегулированию в Газе
РИА Новости: посольство Китая заявило, что Пекин поддержит урегулирование в Газе