Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал придерживаться международного права в контексте Гренландии - РИА Новости, 24.01.2026
01:53 24.01.2026
Китай призвал придерживаться международного права в контексте Гренландии
Китай призвал придерживаться международного права в контексте Гренландии - РИА Новости, 24.01.2026
Китай призвал придерживаться международного права в контексте Гренландии
Китай на фоне претензий США на контроль над Гренландией призывает придерживаться международного права в контексте острова, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T01:53:00+03:00
2026-01-24T01:53:00+03:00
в мире
сша
гренландия
китай
дональд трамп
оон
сша
гренландия
китай
в мире, сша, гренландия, китай, дональд трамп, оон
В мире, США, Гренландия, Китай, Дональд Трамп, ООН
Китай призвал придерживаться международного права в контексте Гренландии

РИА Новости: Китай призвал соблюдать международное право в контексте Гренландии

Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Китай на фоне претензий США на контроль над Гренландией призывает придерживаться международного права в контексте острова, сообщил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
"Мы считаем, что международный закон, основанный на целях и принципах Устава ООН, как основа нынешнего международного порядка должен поддерживаться", - сказал высокопоставленный дипломат.
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США
Вчера, 09:16
Он подчеркнул, что Китай неоднократно заявлял о свой позиции по Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреСШАГренландияКитайДональд ТрампООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
