Китай призвал придерживаться международного права в контексте Гренландии

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Китай на фоне претензий США на контроль над Гренландией призывает придерживаться международного права в контексте острова, сообщил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
"Мы считаем, что международный закон, основанный на целях и принципах Устава ООН, как основа нынешнего международного порядка должен поддерживаться", - сказал высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что Китай неоднократно заявлял о свой позиции по Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
